МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Еврочиновники, наложив санкции на все пять парламентских партий в России, ввели санкции против выбора российского народа, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Слуцкий назвал главного пострадавшего в проекте "антиРоссия"

Евросоюз ранее ввел санкции против всех российских парламентских партий, против российских Вооруженных сил, ВМФ, ВКС, Сухопутных войск.

"Евросоюз внес все пять парламентских партий в девятый санкционный пакет. По сути — еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех. Поскольку представленные в Государственной думе политические силы напрямую выражают интересы граждан России, наших избирателей", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Единство страны такими мерами не подорвать, отметил он.

"Санкции Запада давно стали знаком отличия настоящих патриотов России. Для всех нас — депутатов, сенаторов, глав регионов и даже их таких еще юных дочерей", — добавил Слуцкий.