МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Зеленский попросил 12 миллиардов евро на восстановление Украины

"Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу.

Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией.

"Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", — сказал он.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.