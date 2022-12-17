МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". СМИ: большинство стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну… Мы должны понимать, что президент (Владимир) Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления", — сказал генсек НАТО в интервью агентству Франс Пресс.

По его мнению, конфликт на Украине "закончится за столом переговоров", но при этом любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". Издание Politico при этом накануне писало, что политики и дипломаты в западных странах полагают, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не будет, а конфликт может быть заморожен.

"Самый быстрый способ добиться этого — оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", — добавил генсек НАТО.

В июне Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на "годы". А в декабре по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем Столтенберг, говоря о "продолжающейся поддержке" Киева, заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в этот конфликт.

Владимир Зеленский недавно заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все что было разрушено Киевом и привело к кризису.

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.