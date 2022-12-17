МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Музей ГДР в Берлине, расположенный в одном комплексе зданий, где находился лопнувший гигантский аквариум, закрылся на неопределенный срок из-за попавшей в него соленой воды. "Норникель" откроет IT-парк и Арктический музей в Норильске

"В связи с разрывом аквариума в отеле DomAquarée в Берлине музей ГДР, к сожалению, закрыт… Мы сообщим вам, как только ущерб будет устранен и музей снова станет доступным", — сообщили представители музея в его аккаунте в Twitter.

Как отметил руководитель учреждения Гордон Фрайхер фон Годин в эфире телерадиокомпании rbb, до 30% выставочной площади музея пострадали от попавшей на нее соленой воды из аквариума. "Мы спасли то, что могли. Ущерб можно устранить", — пояснил представитель музея.

В пятницу рано утром внезапно лопнул аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли.

AquaDom — одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляет 16 метров, диаметр — 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.

Музей ГДР открылся на набережной реки Шпрее в центре германской столицы в 2006 году, он входит в десятку самых популярных музеев Берлина.

Германская Демократическая Республика (ГДР) — социалистическое государство, образованное на месте советской оккупационной зоны Германии через четыре года после Второй мировой войны. На протяжении всей Холодной войны ГДР была одной из ведущих стран социалистического лагеря. Просуществовала до 3 октября 1990 года,