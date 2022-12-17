МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании в оперштабе сообщил, что готов выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям по спецоперации. Путин поручил подготовить программу развития новых регионов

"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.