МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании в оперштабе сообщил, что готов выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям по спецоперации.

Президент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ

Путин поручил подготовить программу развития новых регионов

"Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. По его словам, Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.