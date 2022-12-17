МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Как сэкономить на оплате за воду, рассказали представители "Росводоканала", Ассоциации "Объединенный жилищно-коммунальный совет", Общественного совета Минстроя, Ассоциации региональных расчетных центров на дискуссионной сессии по жилищной грамотности в МИЦ "Известия". Об этом сообщает "РГ". Эксперт назвал сроки включения "умных" счетчиков в платежки за ЖКХ

В частности, рекомендуется установить приборы учета, поскольку без них оплата начисляется по нормативу, который обычно выше фактического потребления. Более того, норматив увеличивается, если у жильца есть техническая возможность поставить счетчики, но он этого не делает. При этом важно, отмечают эксперты, своевременно передавать показания счетчиков, ведь в противном случае пользователя могут со временем перевести на оплату по нормативам.

Естественно, нельзя забывать оплачивать счета. Как подчеркивают эксперты, плата за потребленные ресурсы до десятого числа следующего месяца — залог отсутствия пени для абонентов.

Также специалисты предлагают узнать в органах соцзащиты условия получения субсидий и льгот, ведь многим гражданам положены льготы на оплату ЖКУ. А тем жильцам, которые отдают на квартплату свыше 22% от дохода семьи (в некоторых регионах порог ниже — прим. ред.), полагаются субсидии.

Разумеется, были упомянуты и мошенники, которые, например, предлагают установку счетчиков — обычно по завышенным ценам, провести поверку, хотя ее срок еще не пришел. Поэтому при установке и поверке счетчиков эксперты советуют уточнить перечень рекомендованных организаций, предоставляющих такого рода услуги.

Еще один важный момент — законность подключения к сетям. Это касается и юридических лиц, и частных домовладений. Тем и другим обязательно нужно подтвердить законность подключения. Например, при покупке дома новый владелец может быть не в курсе, что объект был самовольно подключен к сетям, однако в случае несанкционированного потребления нарушителю грозят штрафы.