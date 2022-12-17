В ЦРУ испугались усиления сотрудничества России и Ирана
Шеф ЦРУ Бернс: США обеспокоены, что сотрудничество России и Ирана перерастет в оборонное партнерство
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. США обеспокоены усилением сотрудничества между Россией и Ираном и возможностью его перерастания в полноценное оборонное партнерство, заявил в эфире в эфире телекомпании PBS глава ЦРУ Уильям Бернс.
При этом он отметил, что между Россией и Ираном исторически "есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент".
В настоящий момент, по мнению шефа разведки, наблюдается возникновение первого этапа партнерства между Москвой и Тегераном в области обороны. Он считает, что такое взаимодействие влияет на ход конфликта на Украине и потенциально может оказать опасное воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/society/20221217/839212171.html
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