МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. США обеспокоены усилением сотрудничества между Россией и Ираном и возможностью его перерастания в полноценное оборонное партнерство, заявил в эфире в эфире телекомпании PBS глава ЦРУ Уильям Бернс. Объем торговли Ирана и Китая превысит 300 миллионов долларов в 2023 году

При этом он отметил, что между Россией и Ираном исторически "есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент".

В настоящий момент, по мнению шефа разведки, наблюдается возникновение первого этапа партнерства между Москвой и Тегераном в области обороны. Он считает, что такое взаимодействие влияет на ход конфликта на Украине и потенциально может оказать опасное воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке.