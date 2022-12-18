МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. США в отношениях с РФ руководствуются постоянным желанием самоутверждаться, как будто во властных коридорах до сих пор бродят призраки холодной войны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Более 30 членов ВТО потребовали от США объяснений по торговой политике

"Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", — цитирует Антонова издание Newsweek.

Посол задался вопросом, почему для США так важно создать зону нестабильности рядом с границами РФ, заключив, что в крови у Штатов ген "исключительности".

По словам Антонова, многие американские политики до сих пор думают и действуют по законам периода холодной войны, а восстановление авторитета России в новой истории стало для Вашингтона головной болью.

"В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. Кроме того, под предлогом событий на Украине администрация разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона", — заявил высокопоставленный дипломат.

Посол подчеркнул, что предстоит долгий путь построения многополярного мира, и в ходе этой трансформации соперничество РФ и США в одночасье не прекратится. Но тем не менее, если таковое продолжится, оно должно быть взаимоуважительным, заключил Антонов.