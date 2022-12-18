Глава генштаба Британии адмирал Радакин выразил желание наладить более прочные связи с Россией
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с Россией, чтобы извлечь максимальную пользу.
Как указывает газета Telegraph, которой Радакин дал интервью, начальник генштаба в течение года поддерживал контакт с главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном.
"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. Он (Герасимов) очень хорошо придерживался этого. Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры. Есть отношения, которые продолжаются до сих пор. Как мы можем извлечь из них максимальную пользу?" — заявил Радакин газете.
Издание добавляет, что глава британского генштаба отметил уважительный тон в телеграмме, направленной ранее президентом России новому королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II. Газета пишет, что Радакин приветствует любую возможность держать каналы связи открытыми.
"Опасность в том, что вы настолько зацикливаетесь (на нынешней ситуации), что можете преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переусердствовать, и стараться быть уравновешенным", — заявил Радакин.
https://1prime.ru/society/20221218/839216494.html