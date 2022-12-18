МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В будущем США могут согласиться обменять арестованного в России бывшего морского пехотинца Пола Уилана на одного из двух россиян, находящихся под арестом за рубежом, предположили "Известия", ссылаясь на американские СМИ. Бут раскрыл подробности судебного процесса в США по его делу

Издание полагает, что возможным кандидатом на обмен может стать россиянин Вадим Красиков, осужденный в ФРГ за ликвидацию бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был соратником Шамиля Басаева.

Другим кандидатом издание считает россиянина Александра Винника, которому в США грозит до 50 лет заключения.