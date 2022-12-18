СМИ дали прогноз по новому обмену заключенными между Россией и США
СМИ: США могут предложить обменять Уилана на Красикова или Винника
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В будущем США могут согласиться обменять арестованного в России бывшего морского пехотинца Пола Уилана на одного из двух россиян, находящихся под арестом за рубежом, предположили "Известия", ссылаясь на американские СМИ.
Издание полагает, что возможным кандидатом на обмен может стать россиянин Вадим Красиков, осужденный в ФРГ за ликвидацию бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был соратником Шамиля Басаева.
Другим кандидатом издание считает россиянина Александра Винника, которому в США грозит до 50 лет заключения.
https://1prime.ru/society/20221218/839216671.html
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