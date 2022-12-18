МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На 84-м году жизни скончался бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

"На 84-м году жизни скончался советский и российский военный деятель, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев. Он был председателем Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов" и членом Клуба военачальников Российской Федерации", — сказал он.

По словам Дерябина, Моисеев долго боролся с болезнью.

Соболезнования родным и близким Моисеева от имени Совета Клуба военачальников выразил президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов.