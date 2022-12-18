МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Все перемены, происходящие сейчас в России и в мире, ведут к лучшему, а своими поступками РФ сможет сделать мир более справедливым, заявил президент России Владимир Путин. Путин утвердил новый порядок назначения главы Счетной палаты

В воскресенье он выступил с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

"Вы наверняка знаете, большие перемены сейчас происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону, и надеюсь, что своими делами, поступками, решительностью и, при этом, открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым", — сказал президент.

"Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной реализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит", — добавил он.