МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Возгорание на нефтегазоконденсатном Марковском месторождении в Иркутской области локализовано, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора месторождения Иркутской нефтяной компании (ИНК). В трех московских аэропортах задержали или отменили более 100 рейсов

"Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

В ИНК уточнили, что возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении произошло в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. "Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование. Угрозы для населения нет", — добавили в компании.

В воскресенье ГУМЧС по Иркутской области сообщало, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.