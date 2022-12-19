МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными. Путин продлил переход на машиночитаемые доверенности

"Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", — сказано в пояснительной записке.

В ней также уточнялось, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

Федеральный закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.