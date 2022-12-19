МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательство по реализации мер социальной поддержки в электронном виде и возможность обращения за их получением через портал госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Безработные предпенсионного возраста получат одинаковые суммы пособия

Согласно документу, вводится обязательство реализации мер социальной поддержки в электронном виде с возможностью обращения за их получением через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получения сведений, необходимых для предоставления мер социальной защиты (поддержки), только посредством межведомственного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.

По мнению разработчиков, эта норма обеспечивает установление единых процедур взаимодействия с гражданами, которым установлена мера соцподдержки.