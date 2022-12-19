МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут работать удаленно, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. В ЕР рассказали о новом законопроекте по борьбе с "нелегальной занятостью"

"Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством РФ", — сказал он.

Ранее Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью "Ведомостям" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным".