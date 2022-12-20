МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сахалинская область, Чукотка и Курганская область в 2022 названы самыми "пьющими" российскими субъектами, заявил депутат Государственной Думы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, сославшись на доклад "Национальный рейтинг трезвости". Россиян научили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Документ с 2015 года готовит федеральный проект "Трезвая Россия", используя открытые источники Росстата и статистику профильных ведомств.

"В антирейтинг у нас вошли Сахалин — 85-е место… Чукотка (84-е) и Курганская область (83-е место)", — сказал депутат.

Он добавил, что в пятерку лидеров также вошли Бурятия и Ненецкий автономный округ.

Самыми "трезвыми" субъектами авторы доклада назвали Чеченскую Республику, Дагестан, Ингушетию Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию, отметил Хамзаев. По его словам, регионы также вошли в топ-пять в 2021 году.

При этом, подчеркнул глава движения, Бурятия (82-е место), Тыва (65-е место) и Оренбургская область (41-е место) стали лидерами падения, опустившись на 23, 20 и 14 строчек соответственно.

Хамзаев добавил, что Москва потеряла две строчки и оказалась на 18-м месте, а Санкт-Петербург сдвинулся на строчку вверх, заняв 12-е место.