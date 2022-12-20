"Трезвая Россия": Сахалин, Чукотка и Курганская область — самые пьющие регионы в 2022 году
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сахалинская область, Чукотка и Курганская область в 2022 названы самыми "пьющими" российскими субъектами, заявил депутат Государственной Думы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, сославшись на доклад "Национальный рейтинг трезвости".
Документ с 2015 года готовит федеральный проект "Трезвая Россия", используя открытые источники Росстата и статистику профильных ведомств.
"В антирейтинг у нас вошли Сахалин — 85-е место… Чукотка (84-е) и Курганская область (83-е место)", — сказал депутат.
Он добавил, что в пятерку лидеров также вошли Бурятия и Ненецкий автономный округ.
Самыми "трезвыми" субъектами авторы доклада назвали Чеченскую Республику, Дагестан, Ингушетию Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию, отметил Хамзаев. По его словам, регионы также вошли в топ-пять в 2021 году.
При этом, подчеркнул глава движения, Бурятия (82-е место), Тыва (65-е место) и Оренбургская область (41-е место) стали лидерами падения, опустившись на 23, 20 и 14 строчек соответственно.
Хамзаев добавил, что Москва потеряла две строчки и оказалась на 18-м месте, а Санкт-Петербург сдвинулся на строчку вверх, заняв 12-е место.
https://1prime.ru/society/20221220/839239759.html