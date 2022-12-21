МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий внедрять умные технологии в городах и селах России на основе муниципально-частного партнерства (МЧП). Конституционный суд уточнил порядок использования материнского капитала

Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования таких объектов.

Закон разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Документ разработан на площадке совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и призван помочь местным властям в полной мере реализовывать общественно-значимые проекты с помощью информационных технологий.

Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах — это реальная польза для людей, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Это WiFi в парках и библиотеках, умные остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое, отмечал он.

На внедрение таких технологий у муниципалитетов чаще всего не хватает средств, а возможность использовать механизмы муниципально-частного партнерства и концессии решит эту проблему, считает Турчак.

Закон также позволит концессионеру при разработке новых объектов информационных технологий использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС. В рамках концессионных соглашений концессионер также сможет использовать IT-объекты и технические средства обеспечения их функционирования для предпринимательской и иной деятельности.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.