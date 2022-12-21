МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

"До нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже… График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять", — сказал он.

Песков добавил, что перенос связан с рабочим графиком президента, но "факт оглашения послания, действительно будет".

"И когда — мы проинформируем дополнительно… Послание будет оглашено", — пояснил пресс-секретарь.