Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году
Песков заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"До нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже… График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять", — сказал он.
Песков добавил, что перенос связан с рабочим графиком президента, но "факт оглашения послания, действительно будет".
"И когда — мы проинформируем дополнительно… Послание будет оглашено", — пояснил пресс-секретарь.
https://1prime.ru/society/20221221/839251225.html
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