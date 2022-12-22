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В Подмосковье введут единое пособие на детей до 17 лет
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Московская областная Дума на заседании в четверг приняла закон о выплатах жителям Подмосковья единого пособия на детей до 17 лет. Ранее такую меру поддержки запустили на... ПРАЙМ, 22.12.2022
общество , регионы, экономика, новости, подмосковье, выплаты, пособие, поддержка семей с детьми
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Московская областная Дума на заседании в четверг приняла закон о выплатах жителям Подмосковья единого пособия на детей до 17 лет.
Ранее такую меру поддержки запустили на федеральном уровне. В Московской области она начнет действовать также с 1 января.
Согласно пояснительной записке, размер пособия составит от 50 до ста процентов прожиточного минимума. Сумма будет определяться в зависимости от доходов семьи.
Новое пособие объединит выплаты беременным, пособия на детей в возрасте до 1,5 лет, от 3 до 8 лет, а также от 8 до 17 лет.