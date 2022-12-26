МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число жертв сильных морозов и снежного шторма, установившихся на обширной территории США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще увеличится, передает NPR. Минэнерго США объявило режим ЧС в энергетике Техаса

"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", — сообщает издание.

По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек.

Отмечается, что снежный шторм установился на беспрецедентно обширной территории от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой.

"Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", — говорится в публикации.

В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.