В США возросло число жертв морозов и снежного шторма
NPR: из-а морозов и снежного шторма в США погибли 34 человека
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число жертв сильных морозов и снежного шторма, установившихся на обширной территории США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще увеличится, передает NPR.
"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", — сообщает издание.
По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек.
Отмечается, что снежный шторм установился на беспрецедентно обширной территории от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой.
"Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", — говорится в публикации.
В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.
https://1prime.ru/society/20221226/839304161.html
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