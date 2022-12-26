МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Недружественные выпады стран Запада в адрес Российской Федерации свидетельствуют о деградации аналитических возможностей, написал в своем Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишут "Известия". Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство

По его оценке, "только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию".

Он уверен, что сегодняшняя позиция Запада показывает абсолютную некомпетентность руководящих элит в вопросах, связанных с Россией и взаимоотношений с ней.