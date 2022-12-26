У элит Запада диагностировали деградацию аналитических возможностей
Постпред России Ульянов: руководящие элиты Запада демонстрируют абсолютную некомпетентность
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Недружественные выпады стран Запада в адрес Российской Федерации свидетельствуют о деградации аналитических возможностей, написал в своем Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишут "Известия".
По его оценке, "только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию".
Он уверен, что сегодняшняя позиция Запада показывает абсолютную некомпетентность руководящих элит в вопросах, связанных с Россией и взаимоотношений с ней.
https://1prime.ru/society/20221226/839304521.html
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