МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Более 58% китайцев считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая, все больше граждан КНР теряют веру в отношения с США из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса, следует из опроса, проведенного исследовательским центром китайской государственной газеты Global Times. Посол Китая выразил уверенность в стабильном сотрудничестве с Россией

Опрос проводился с 8 по 15 декабря в 16 крупнейших городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин и другие. В нем приняли участие более 2,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Согласно результатам опроса, 58,4% респондентов считают отношения с Россией приоритетным направлением внешней политики Китая. На втором месте — отношения с Европой (45,9%), на третьем — со странами Юго-Восточной Азии (39,7%). Отмечается, что рейтинг США понизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом 2021 года до 36,8% и опустил США на четвертую строчку рейтинга. Отношения с африканскими странами стоят на пятой строчке рейтинга, 19,1% респондентов считают их приоритетными для КНР.

В то время как большинство китайцев теряют веру в отношения с США, на связи с Россией они смотрят все более и более положительно, пишет издание.

"Около 70% участников опроса считают, что имидж США ухудшается из-за антироссийских санкций и пропаганды, которую запустили США и другие Западные страны после начала украинского кризиса", — говорится в статье GT.

Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй рассказал изданию, что китайский народ постепенно осознал, что украинский кризис был скорее ловушкой США и НАТО, которую они создали, чтобы ослабить Россию. По его мнению, конфликт на самом деле происходит между Россией и всем Западом.