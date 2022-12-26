МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Многие в Китае считают, что Запад несправедливо обошелся с Россией, и то, что западные страны сделали с РФ на Украине, рано или поздно может произойти на китайском Тайване, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков. У элит Запада диагностировали деградацию аналитических возможностей

"С самого начала кризиса США и страны Запада говорили о Тайване как о следующей Украине. Многих китайцев это заставило почувствовать, что завтра Китаю предстоит столкнуться с тем, что Запад сделал с Россией сегодня", — заявил в интервью Global Times директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.

В этом смысле, добавил эксперт, многие китайцы считают, что у Китая и России много общих интересов, а их сотрудничество в сфере туризма, торговли, инвестиций, обменов между людьми может принести много возможностей для экономического развития.

Китай всегда занимал нейтральную позицию по вопросу украинского кризиса, пишет издание со ссылкой на других аналитиков.

"Многие китайцы не хотят занимать ничью сторону в этом сложном вопросе, в котором нельзя просто обвинить Россию или Украину. И они не хотят менять своих взглядов из-за западной пропаганды", — говорится в статье.

Издание указало, что в Китае многие считают, что Запад несправедливо обошелся с Россией, и обеспокоены тем, что США могут ввести безрассудные санкции против любого, кто откажется им подчиняться.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил, что спецоперация на Украине — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад не демонстрирует готовности предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен Основополагающий акт Россия-НАТО.