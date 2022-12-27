МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Устаревшие версии мобильных приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто", работающие на операционной системе Android, прекратят работу с 27 декабря, пользователям следует обновить их в целях сохранения безопасности передаваемых данных, сообщило Минцифры. Шадаев опроверг сообщения об утечке данных с "Госуслуг"

"Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе — ред.) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных", — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале мессенджера.

В министерстве также сообщили, что следует отключить автоматическое обновление: в этом случае на смартфоне всегда будет "актуальная и рабочая версия" приложения.

"Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и нажмите "Обновить". Полный список магазинов приложений, где есть "Госуслуги", можно найти на сайте "Госуслуг", — отметили в Минцифры.

На данный момент приложения можно обновить напрямую в магазинах приложений RuStore, Google Play и AppGallery.