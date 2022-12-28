МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Людей, покинувших Россию и желающих ей поражения, следует полностью отрезать от источников доходов в стране и не пускать обратно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев предрек Западу смену экономического уклада

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что указанных лиц нужно рассматривать как врагов общества и государства.

"Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую — незатейливые мечты об уничтожении нынешней России", — указал зампред Совбеза. Медведев назвал решение по потолку цен на газ "дурацким"

Медведев добавил, что ему гадко читать такие сообщения с учетом того, что на этом фоне российские военные защищают свою страну, рискуя жизнями и показывая примеры истинного героизма.

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", — подчеркнул он.

По мнению замглавы Совбеза, возвращение "предателей" в Россию возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования.

"Хотя лучше бы им не возвращаться", — добавил он.