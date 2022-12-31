МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, трансляцию уже посмотрели жители самых восточных регионов. Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

В этом году глава государства произнес речь в окружении военнослужащих СВО в штабе Южного военного округа, а не на фоне Кремля.

Путин заявил, что уходящий год был наполнен судьбоносными событиями, которые расставили все по местам и заложили основу будущего.

Западные элиты годами врали и готовились к агрессии, уверяя при этом, что они настроены мирно, отметил российский лидер. По его словам, сейчас Запад пытается использовать украинский народ для раскола и ослабления нашего государства, но Россия никому не позволит это сделать. Названы десять значимых для россиян событий в экономике

Путин отдельно поздравил с праздником участников спецоперации, поблагодарил их за отвагу и подчеркнул, что "нравственная и историческая правота на нашей стороне".

"Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками", — добавил он.

Президент призвал россиян оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу слова любви.

"Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой", — сказал Путин.