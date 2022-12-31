МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В МЧС напомнили россиянам о правилах обращения с пиротехникой в преддверие длинных новогодних выходных. Названа главная опасность новогодней елки

ГИРЛЯНДЫ

Перед включением гирлянды необходимо убедиться, что она исправна. Это касается даже тех украшений, которые прослужили уже много лет.

Не рекомендуется включать в одну розетку больше трех новогодних гирлянд или елочные украшения, в которых более 50 огней. Желательно, чтобы на таких украшениях имелись предохранители. Кроме того, не стоит размещать предназначенные для дома гирлянды на улице, но уличные вешать в жилище можно.

"Если некоторые лампочки не горят или же мигают, а провода нагреваются или искрят, а также чувствуется запах жженой резины, нужно сразу же отключить гирлянду от сети", — рассказали РИА Новости в главном управлении МЧС по Московской области.

Не стоит оставлять иллюминацию работающей в течение длительного времени, перед уходом из дома украшения лучше выключать.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Зажигать бенгальские огни лучше на улице, особенно те, которые выделяют опасные вещества. Врач рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

Держать свечу необходимо за металлическую часть под небольшим углом, это предотвратит попадание искр на руки или одежду.

Перед тем, как зажечь бенгальский огонь, стоит убедиться, что на нем нет сколов, неровностей и неравномерно нанесенного покрытия. Такие признаки могут указывать на истекший срок годности, уточнил собеседник агентства.

Утилизировать свечи лучше в емкости с водой.

ФЕЙЕРВЕРКИ

В отношении фейерверков действуют строгие ограничения: их нельзя ронять, бросать, хранить без упаковки, направлять на людей или легковоспламеняющиеся предметы, сушить намокшие изделия на батареях или обогревателях.

Не стоит запускать салюты при ветре, если его скорость превышает 5 м/с.

Категорически запрещено пользоваться такой пиротехникой в закрытых помещениях, запускать их с балконов и лоджий.

Спасатели сообщили, что для для запуска фейерверков в новогодние каникулы будут доступны около 200 специальных площадок по всей Московской области.