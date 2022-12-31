Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28 процентов
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Разница в зарплатах мужчин и женщин при высоком уровне образования и занятости составляет 28%, говорится в национальной стратегии действий в интересах женщин, утвержденной распоряжением правительства.
"При высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на высоком уровне (28%)", — говорится в документе.
В стратегии также отмечается, что, по данным на 1 января 2022 года, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составила 96,13%, а для детей от трех до семи лет — 99,58%.
Женщины составляют 49,4% безработных, при этом уровень безработицы и время поиска работы у женщин по-прежнему выше, чем у мужчин. Высоким остается риск попадания в число бедных для женщин, в том числе для одиноких матерей с детьми.
https://1prime.ru/society/20221231/839370705.html
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