МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил ситуацию на Украине с "Властелином колец" и высказался за установление в стране монархии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке. Фрагмент этого интервью опубликован на Telegram-странице Арестовича. Украина импортировала из Венгрии 114 тысяч тонн дизеля

"Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира", — сказал советник офиса Зеленского.

Также он напомнил, что в Бельгии королевскую династию выбрали лишь в XIX веке, в Испании монархия была восстановлена после правления Франсиско Франко, а во Франции, по словам Арестовича, сегодня существует "очень сильное движение" за возвращение такой формы правления.