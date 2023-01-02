МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Республиканская партия США рискует столкнуться с кризисом из-за дискуссий вокруг помощи Украине, утверждает в статье для издания Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин. В США обвинили Байдена в создании угрозы национальной безопасности

Он напомнил слова сына экс-президента Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского "неблагодарной королевой иностранной помощи", и подчеркнул, что это высказывание вызвало резонанс в стране Республиканской партии.

В то же время автор отметил, что сторонники Трампа-старшего начали оппонировать тем республиканцам, которые призывают наращивать помощь Украине.

Противоречия в Республиканской партии, говорится в статье, усугубляет тот факт, что в сравнении с демократами республиканцы, невзирая на различные обвинения в адрес Зеленского, традиционно занимают более ястребиную позицию по отношению к Китаю и Ирану и выступают в поддержку финансирования оппонентов этих стран.