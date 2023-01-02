МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Наплыв беженцев в Европу спровоцировал Запад, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пушков объяснил, почему Евросоюз отомстил Венгрии

В частности, он написал: "Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", — и аргументировал этот тезис, приведя в качестве примера Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и Украину.

"Франция уже давно сдалась" под напором беженцев, считает парламентарий, а Великобритании, по его мнению, "не сильно поможет" даже ее выход из Евросоюза.