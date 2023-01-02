В США объяснили, что заставит Запад прекратить финансирование Украины
Экс-советник Буша Аллен: Запад перестанет финансировать Украину без продвижения ее армии вперед
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Запад может отказаться от поддержки Киева, если Владимир Зеленский перестанет стремиться к продвижению вперед на поле боя, заявил в интервью телеканалу Fox News бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
По его словам, "Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину".
При этом Аллен подчеркнул, что в настоящий момент никто не желает идти на компромиссы.
https://1prime.ru/society/20230102/839378182.html
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