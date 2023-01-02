МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Запад может отказаться от поддержки Киева, если Владимир Зеленский перестанет стремиться к продвижению вперед на поле боя, заявил в интервью телеканалу Fox News бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен. Пушков рассказал, как Запад занимается "обнулением истории"

По его словам, "Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину".

При этом Аллен подчеркнул, что в настоящий момент никто не желает идти на компромиссы.