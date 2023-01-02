МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Вокруг новогоднего видеообращения министра обороны Германии Кристины Ламбрехт разразился скандал, сообщила газета Die Welt. СМИ: британцы столкнулись с ужасающей реальностью

Ролик, который был размещен в соцсетях главы ведомства, разозлил немецких политиков (даже коллеги Ламбрехт по партии СДПГ возмутились) и простых немцев. Причиной стало не только плохое качество съемки, но и само содержание речи министра.

Затрагивая тему ситуации вокруг Украины, Кристин Ламбрехт рассказала о своих впечатлениях от сложившейся ситуации.

"В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых эмоций, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо", — сказала министр.

Ее речь при этом заглушалась звуками многочисленных петард, которые запускали на улицах Берлина, где и проходила съемка ролика. Главу бундесвера не снабдили какой-либо дополнительной техникой, поэтому часть поздравления просто была не слышна.

Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям сказала, что считает речь Ламбрехт "просто невыносимой" из-за того, что та в подобной ситуации делает акцент именно на "встречах с замечательными людьми".

"Они там в Берлине с ума посходили?" — заявила Франке.

По мнению политика от ХДС Серапа Гюлера, подобное поведение Ламбрехт — повод для канцлера Германии Олафа Шольца снять министра с должности.

"Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров. Поэтому каждая последующая минута, когда канцлер все еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету", — отметил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.