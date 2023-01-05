МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Ввести госзаказ на единую школьную форму в России не получится из-за огромной территории страны и разных климатических условий, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. В Госдуме призвали ввести госзаказ на покупку единой школьной формы

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила РИА Новости, что в России необходимо предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы, но образец для нее должны придумать сами дети, а за основу можно взять советский вариант формы.

"Ну а как, что они будут заказывать. Если государство готово… Здесь же должна быть конкуренция реальная, чтобы можно было выбирать, где дороже, где дешевле, это все в соответствии с качеством, поэтому я не очень понимаю, что такое госзаказ на единую форму, причем в такой огромной стране, где разные климатические условия, как в Якутии там или в южных наших регионах", — сказал заслуженный учитель РФ, директор столичного Центра образования №109 Евгений Ямбург.

Председатель общественного совета при Минпросвещения России по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Александр Милкус также отметил, что школьная форма детей в южных регионах РФ и детей из, например, Якутии отличается, а госзаказа на единую школьную форму не было даже в советское время.

"Даже в советское время никто не закупал форму централизованно, <…> покупали форму всегда за свой счёт, причем у девочек было обязательно два фартука черных и один белый — выходной, парадный", — сказал Милкус.

Эксперты также выразили мнение, что разная форма в разных школах — это способ для школьников и школ выделиться. Правительство будет устанавливать особенности госзакупок в новых регионах

"Каждая школа сама себе выбирает форму так, чтобы она отличалась от остальных, где там есть знак школы, где это придает детям такой корпоративный вид и они потом гордятся, что это наша форма, наша школа. Если форма — там пиджак, брюки, то это достаточно дорого, не каждый родитель может себе это сделать, но это может быть и жилеточка, и красивый галстук, опять-таки с эмблемой", — отметил Ямбург.

"И вот решение, которое было принято, когда каждое образовательное учреждение самостоятельно решает о том, какую форму заказывать и рекомендовать, причем, разрабатывает свои собственные модели, это по-моему самое интересное, потому что дети и школы могут выделиться таким образом", — добавил Милкус.

Он также отметил, что решение о введении школьной формы в России поспособствовало развитию лёгкой промышленности в стране, производству отечественных тканей, из которых эту форму шили.

По его словам, можно было бы ввести госзаказ на школьную форму на региональном уровне, такая практика уже присутствует в некоторых регионах России, и это могло бы решить проблему с необходимостью закупки разной формы для разного климата.