Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января
Путин поручил ввести с 6 по 7 января режим прекращения огня по линии соприкосновения
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ввести с 6 по 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в сообщении.
Также Россия призывала украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы.
"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христов", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20230105/839398116.html
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