МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Попытки украинского лидера Владимира Зеленского нарастить поставки вооружения и вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией могут привести к распаду Альянса, заявил в статье для американского консервативного журнала National Review обозреватель Майкл Брендан Догерти. Американский политик предложил отдать под суд генсека НАТО

В статье утверждается, что боевые действия на Украине не привели к укреплению НАТО, но при этом обнажили проблемы альянса и изменили представление о блоке.



По мнению Догерти, заявление Зеленского в Конгрессе США о том, что поддержка Украины является "не благотворительностью", а "инвестициями в глобальную безопасность" — это попытка Киева нарастить поддержку со стороны Вашингтона.

Вместе с тем обозреватель считает, вовлечение в конфликт Европы обостряет разногласия между западными союзниками. В качестве примера в статье упоминается позиция французского президента Эммануэля Макрона, который все чаще призывает к диалогу по безопасности с Россией под руководством Евросоюза без участия США.