МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти — и финансовую поддержку от западных государств для собственного обогащения, заявила телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщает РИА Новости. Палата представителей конгресса США избрала нового спикера

Ранее Зеленский поздравил на своей странице в Twitter Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Соединенных Штатов будет продолжительной и приведет к "победе" Украины.

"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" — прокомментировала пост Зеленского американская телеведущая.