МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на власти. В России появится стандарт для спасения людей из ДТП

"По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на власти.

Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.