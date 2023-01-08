Китайский телеканал сообщил о крупном ДТП на юго-востоке страны
CGTN: в результате ДТП на юго-востоке Китая погибли 17 человек, 22 пострадали
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на власти.
"По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на власти.
Как отмечают власти, ведется расследование причин ДТП.
https://1prime.ru/society/20230108/839407530.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.