Пушков объяснил, когда США сократят финансирование Украины
Пушков: США станут меньше финансировать Украину, когда убедятся, что это бесперспективно
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США в значительной степени сократят помощь Украине только в том случае, если убедятся в бесперспективности военной поддержки, предположил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Сенатор усомнился, что Соединенные Штаты полностью перестанут финансировать Украину. Но в то же время предположил, что финансирование Киева может уменьшиться в связи с сокращением военного бюджета США при ужесточении контроля над выделенной помощью.
https://1prime.ru/society/20230108/839407561.html
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