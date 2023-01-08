МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США в значительной степени сократят помощь Украине только в том случае, если убедятся в бесперспективности военной поддержки, предположил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал о "Большом разрыве" между Россией и Европой

Сенатор усомнился, что Соединенные Штаты полностью перестанут финансировать Украину. Но в то же время предположил, что финансирование Киева может уменьшиться в связи с сокращением военного бюджета США при ужесточении контроля над выделенной помощью.