МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в Соединенные Штаты, написала обозреватель The Guardian Изобель Кошив. Телеведущая из США рассказала о "папике" Зеленского в конгрессе США

Она отметила, что "по словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих".

В то же время автор статьи приводит мнение президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая констатировала, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало и Голливуд, и Соединенные Штаты в целом.

Таким образом, бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде", заключила Кошив.