The Guardian наделила Зеленского статусом "почти легенды" Голливуда
The Guardian: Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде"
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в Соединенные Штаты, написала обозреватель The Guardian Изобель Кошив.
Она отметила, что "по словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих".
В то же время автор статьи приводит мнение президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая констатировала, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало и Голливуд, и Соединенные Штаты в целом.
Таким образом, бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде", заключила Кошив.
https://1prime.ru/society/20230109/839411685.html
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