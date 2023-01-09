Исследование показало, как в Турции относятся к России и США
Gezici: более 62% жителей Турции считают Россию другом, 90% видят в США врага
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV.
В исследовании, которое проходило в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.
Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3% опрошенных, а у 8,9% респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.
По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".
На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно, 21,7% — отрицательно, еще у 9,7% ответа не нашлось.
https://1prime.ru/society/20230109/839412155.html
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