МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Более 62% жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90% видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV. Турция подсчитала, на сколько лет ей хватит черноморского газа

В исследовании, которое проходило в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.

Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6%. При этом 72,8% опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3% опрошенных, а у 8,9% респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90% участников исследования назвали США врагом Турции.

По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".

На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6% респондентов ответили утвердительно, 21,7% — отрицательно, еще у 9,7% ответа не нашлось.