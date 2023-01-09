МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Личные данные будут под защитой даже при потере телефона, если установить пароль на сим-карту, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию форд-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин. Kaspersky рассказал, сколько личных данных "утекло" в сеть в этом году

"Телефон входит в список вещей, которые россияне теряют чаще всего… Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того, чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберете пункт "SIM-PIN". Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана", — отметил эксперт.

Лопатин подчеркнул, что если пользователь уже устанавливал PIN-код, но не может его вспомнить, телефон даст только три попытки, после чего сим-карта заблокируется. После этого гаджет попросит ввести PUK-код. Получить его можно в колл-центре или салоне своего оператора связи, подсказал эксперт. Лопатин подчеркнул, что уже после введения PUK-кода, пользователь сможет задать любой PIN-код.

В случае если телефон поддерживает цифровую сим-карту, эксперт рекомендует перейти на нее. Переставить ее в другое устройство можно только при наличии специального QR-кода, а значит, риск потери персональных данных существенно снижается, поясняет Лопатин.

"В случае, если телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запаролена, заблокируйте ее. Это можно сделать, позвонив в колл-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи. Второй вариант предпочтительнее, потому что вы сразу сможете заменить симку — в салоне вам выдадут новую, с тем же номером и набором услуг, которыми вы пользовались ранее", — резюмировал эксперт.