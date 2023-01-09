МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В первые два месяца нового года россиянам придется работать меньше всего, заявила РИА Новости юрист HeadHunter и специалист по трудовому праву Татьяна Нечаева. Россиян научили, как влиться в работу после праздников

Она уточнила, что в январе будет лишь 17 рабочих дней, в феврале – 18. Короткие рабочие недели ждут жителей РФ также в мае и апреле – по двадцать дней.

Наиболее длинные рабочие месяцы – это август (23 дня), март и октябрь (по 22 дня). Именно в это время выгоднее всего выбирать отпуск, а короткие рабочие месяцы будут невыгодны для отдыха, отметила Нечаева.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру Юлия Санина посоветовала россиянам после выхода с новогодних выходных делить крупные задачи на мелкие процессы и оставить время на адаптацию