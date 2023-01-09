Россияне начнут год с самых коротких рабочих недель
Юрист Нечаева: январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В первые два месяца нового года россиянам придется работать меньше всего, заявила РИА Новости юрист HeadHunter и специалист по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Она уточнила, что в январе будет лишь 17 рабочих дней, в феврале – 18. Короткие рабочие недели ждут жителей РФ также в мае и апреле – по двадцать дней.
Наиболее длинные рабочие месяцы – это август (23 дня), март и октябрь (по 22 дня). Именно в это время выгоднее всего выбирать отпуск, а короткие рабочие месяцы будут невыгодны для отдыха, отметила Нечаева.
Ранее директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру Юлия Санина посоветовала россиянам после выхода с новогодних выходных делить крупные задачи на мелкие процессы и оставить время на адаптацию
https://1prime.ru/society/20230109/839414007.html
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