CNN: семь тысяч медсестер в Нью-Йорке вышли на забастовку против тяжелых условий труда
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Более семи тысяч медсестер в Нью-Йорке начали забастовку, протестуя против сокращения персонала и тяжелых условий работы, передает CNN.
"Более 7 тысяч медсестер в двух крупнейших больницах Нью-Йорка ушли с работы в понедельник, выступая против значительных сокращений персонала, которые ведут к широко распространенному выгоранию и затрудняют возможность качественно заботиться о пациентах", — говорится в публикации.
По сообщению медработников, их работа проходит в небезопасных условиях при недостаточной оплате труда. Участники забастовки требуют "справедливых контрактов", которые позволят повысить качество заботы о пациентах.
По словам медсестер, после проведенных сокращений на каждого медработника приходится от четырех до шести пациентов, что является "проблемой безопасности", ведет к "высокому риску ошибки", и опустошает медицинский персонал. При этом в реанимации, как сообщается, на одну медсестру приходится до 20 пациентов при "стандарте" в три пациента.
В самих больницах, в свою очередь, сделали предложение повысить оплату труда работников на 19,1%, однако медперсонал его отклонил.
Всего в городе Нью-Йорк, по данным телеканала, работает порядка 75 тысяч зарегистрированных лицензированных медсестер.
https://1prime.ru/society/20230109/839423796.html