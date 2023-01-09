ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Более семи тысяч медсестер в Нью-Йорке начали забастовку, протестуя против сокращения персонала и тяжелых условий работы, передает CNN. Байден призвал Конгресс США предотвратить забастовку железнодорожников

"Более 7 тысяч медсестер в двух крупнейших больницах Нью-Йорка ушли с работы в понедельник, выступая против значительных сокращений персонала, которые ведут к широко распространенному выгоранию и затрудняют возможность качественно заботиться о пациентах", — говорится в публикации.

По сообщению медработников, их работа проходит в небезопасных условиях при недостаточной оплате труда. Участники забастовки требуют "справедливых контрактов", которые позволят повысить качество заботы о пациентах.

По словам медсестер, после проведенных сокращений на каждого медработника приходится от четырех до шести пациентов, что является "проблемой безопасности", ведет к "высокому риску ошибки", и опустошает медицинский персонал. При этом в реанимации, как сообщается, на одну медсестру приходится до 20 пациентов при "стандарте" в три пациента.

В самих больницах, в свою очередь, сделали предложение повысить оплату труда работников на 19,1%, однако медперсонал его отклонил.

Всего в городе Нью-Йорк, по данным телеканала, работает порядка 75 тысяч зарегистрированных лицензированных медсестер.