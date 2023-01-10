МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут во вторник в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. Названы три фактора преимущества России перед НАТО

Как сообщалось ранее, подписание состоится в штаб-квартире НАТО в 11.00 по местному времени (13.00 мск). По итогам подписания в 11.30 (13.30 мск) пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.

По данным СМИ, в документе стороны заявят о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.

Совместную декларацию ЕС-НАТО должны были подписать еще в 2021 году, но это откладывалось по неизвестным причинам.

Летом 2022 года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.

В конце сентября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что "настало время" подписать декларацию.

Примечательно, что новая европейская оборонная программа "Стратегический компас" предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При этом представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы.