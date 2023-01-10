МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россияне все меньше хотят работать в международных компаниях — сейчас такое желание выказывают лишь 5% граждан — в 4 раза меньше, чем год назад, в то же время интерес к трудоустройству в отечественных компаниях растет, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости. Россияне резко повысили спрос на наличные в прошлом году

"Интересно, как поменялись приоритеты россиян по сравнению с началом 2022 года: если год назад в международных компаниях хотели работать 21% россиян, то сейчас их доля упала до 5%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38% до 53%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 19% до 16%", — говорится в исследовании.

Наиболее привлекательной сферой в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%).

В первую очередь при выборе работы мечты россияне смотрят на зарплату (69%) и стабильность компании (18%). Среди прочих критериев важны адекватность руководства (72%), возможность поддерживать здоровый баланс работы и личной жизни (52%), удобное расположение офиса (48%), гибкий график (36%) и профессиональные коллеги (33%).

Также россияне приоритезировали составляющие социального пакета: важнее всего оказалось официальное трудоустройство (36%), белая зарплата (27%), возможность удаленной работы (22%) и ДМС (11%).

Исследование провели с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.