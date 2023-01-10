МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ", запрещающий усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России государств, которые входят в специальный перечень правительства. На сегодняшний день в этот перечень включены 49 стран. Об этом пишут "Известия". Госдума может рассмотреть законопроект о новом повышении МРОТ в январе

По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, планируется, что законопроект будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, и депутаты, как она считает, "единогласно за него проголосуют".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, передача ребенка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных стран не отвечает национальным интересам России.