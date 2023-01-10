"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом
Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Комедийный фильм "Чебурашка" стал самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката, как стало известно из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
С момента начала показа в России 1 января 2023 года "Чебурашка" заработал 3 082 245 827 рублей и сумел обогнать по сборам фильм Клима Шипенко "Холоп", который набрал 3 082 031 790 рублей.
Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
https://1prime.ru/society/20230110/839428080.html
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