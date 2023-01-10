МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. У россиян появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства на портале госуслуг, сообщили в Минцифры. На "Госуслугах" запустили новые сервисы для застрахованных по ОМС

Как отметили в ведомстве, раньше за пропиской нужно было идти в отделение МФЦ, паспортный стол или МВД, но теперь сделать это можно в онлайн-формате.

Заявление может подать тот родитель, по адресу которого будет оформляться регистрация. При этом необходимо предоставить:

паспорта обоих родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

реквизиты актовой записи.

В течение шести дней свидетельство о регистрации будет направлено в личный кабинет, его можно будет распечатать или забрать в бумажном виде в МВД.

Как отмечается, новой возможностью воспользовались уже шесть тысяч семей.