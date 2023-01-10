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https://1prime.ru/society/20230110/839432174.html
На "Госуслугах" появилась возможность прописать ребенка
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У россиян появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства на портале госуслуг, сообщили в Минцифры. Как отметили в ведомстве, раньше за пропиской нужно было... ПРАЙМ, 10.01.2023
общество , экономика, новости, портал госуслуг, минцифры, прописка, дети
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. У россиян появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства на портале госуслуг, сообщили в Минцифры.
Как отметили в ведомстве, раньше за пропиской нужно было идти в отделение МФЦ, паспортный стол или МВД, но теперь сделать это можно в онлайн-формате.
Заявление может подать тот родитель, по адресу которого будет оформляться регистрация. При этом необходимо предоставить:
- паспорта обоих родителей,
- свидетельство о рождении ребенка,
- реквизиты актовой записи.
В течение шести дней свидетельство о регистрации будет направлено в личный кабинет, его можно будет распечатать или забрать в бумажном виде в МВД.
Как отмечается, новой возможностью воспользовались уже шесть тысяч семей.